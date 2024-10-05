السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وضريحي ناصر والسادات.. صور

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، وضريحي الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، حيث وضع أكاليل من الزهور، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار.

الرئيس السيسي يشارك في احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بـ انتصارات السادس من أكتوبر، ورافق السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وحرص الرئيس السيسي على وضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمـد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عدداً من قدامى قادة حرب أكتوبر وعدداً من قادة القوات المسلحة وعدداً من كبار رجال الدولة .

وتوجه الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته .