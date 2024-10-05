مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: دور مصر الداعم للبنان تاريخي

قال يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن دور مصر الداعم للبنان هو دور تاريخي، ممثلا بكلمة الرئيس المصري الراحل "أنور السادات" حينما ذكر:"ارفعوا إيديكم مع لبنان"، موضحا أن ماتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الكامل الإنساني، لأهالي لبنان الشقيق.

أضاف "الشرقاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الكارثة الإنسانية وماتعاني منها لبنان وفلسطين في الوقت الحالي، كان قد حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر السلام الذي عقد بالقاهرة منذ مايقرب من عام، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

أكمل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الرئيس السيسي حذر خلال هذا المؤتمر، فيه من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط وأثره على الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مايتم الآن هو تصعيد من جانب الحكومة المتطرفة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للصعود للهاوية.