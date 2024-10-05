"الكونفدرالية الإيطالية": انطلاقة جديدة لتمكين المرأة المصرية بقلب سوق العمل الأوروبي

قال رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، داريو كوستنتيني، إن الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين بالتعاون مع اتحاد العمال المصريين في ايطاليا أطلقت مشروعًا طموحًا يهدف إلى تدريب وتأهيل العمالة المصرية. ويركز المشروع على تقديم فرص عمل مشروعة ومثمرة في أوروبا، وذلك من خلال تزويد المشاركين بمهارات فنية ولغوية متقدمة تؤهلهم للاندماج بشكل فعال في سوق العمل الأوروبي.

وأضاف كوستنتيني خلال حواره لـ "البوابة نيوز"، أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، من خلال تأهيل 350 عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبي بشكل قانوني ومهني.

وأضاف، نولي اهتمامًا خاصًا لدمج النساء في القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن 20% من النساء في هذا المشروع، مما يعكس التزامنا بتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، خصوصًا في مجالات مثل البناء والتشييد.

وأوضح كوستنتيني، هذا التوجه ليس مجرد هدف، بل يمثل جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز قدرات المرأة وتحسين فرصها في سوق العمل.

وقال، نحن نؤمن بأن تمكين المرأة في القوى العاملة سيساهم بشكل فعال في معالجة قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية، ويوفر فرصًا حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.