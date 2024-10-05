الصحة اللبنانية: الوضع الإنساني في البلاد مأساوي للغاية

أعلن الدكتور فادى سنان مدير عام وزراة الصحة اللبنانية اليوم السبت خروج 3 مستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت "سانت تريز، الرسول الأعظم، البرج" عن الخدمة بشكل كلي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر 2000 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف جريح.



وقال سنان، في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية،:"إن الوضع الإنساني في لبنان مأساوي للغاية مع تزايد أعداد القتلى بشكل كبير وخروج حوالي 7 مستشفيات عن الخدمة وإصابة 100 من العاملين في القطاع الصحي وتضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد".



وأكد المسؤول اللبناني عدم تلقي المستشفيات اللبنانية أي تحذيرات قبل استهدافها من قبل إسرائيل، مما يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة في المنشآت وخسائر كبيرة في الارواح، مستنكرا الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المراكز الطبية في بيروت تحت ذرائع واهية لتبرير جرائمها.

وأشار إلى الصعوبات البالغة التي تواجه طواقم الدفاع المدني والصليب الاحمر للقيام بالمهام الإنسانية في المناطق الجنوبية مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق متفرقة من البلاد.