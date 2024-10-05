لبنان يطلب 427 مليون دولار للحاجات الإنسانية لوصل عدد النازحين لـ1.2 مليون

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إنه هبطت للتو طائرة مصر للطيران التي جاءت لمطار رفيق الحريري الدولي التي تحمل على متنها قرابة 22 طنا من المساعدات على المستوى الطبي والإغاثي لكون عملية النازحين فاقت كل توقعات الحكومة اللبنانية التي تتطلب هذا الدعم الكبير.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم المادي الذي طلبته الحكومة اللبنانية من جميع الأطراف المعنية قرابة 427 مليون دولار التي يحتاجها الشعب اللبناني، حيث وصل عدد النازحين حتى اللحظة إلى قرابة 1.2 مليون نازح، وهذا الرقم الكبير لا تستطيع الحكومة اللبنانية وحدها، حتى وإن كان هناك بعض المسارات الشعبية التي تساعد في هذا الصدد.

وتابع: «كنا في عدد من الزيارات في عدد من مراكز الإيواء والنزوح، هناك بعض المراكز بالفعل التي قد تلبي حاجة النازحين لكن حتى هذه اللحظة هناك على الناحية الأخرى نقص شديد سواء على مستوى الأدوات المعيشية وأدوات السكن ووجبات الطعا وغيرها من المستلزمات».