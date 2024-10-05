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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يهاجم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت 6 مرات خلال 20 دقيقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت 6 مرات على الأقل خلال 20 دقيقة.

في سياق متصل، منذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه مرابض وتجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة دان برشقة صاروخية كبيرة.

جدير بالذكر أن، حزب الله وإسرائيل يتبادلا إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شن حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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