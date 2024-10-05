تجديد حبس المتهمين بقتل وتقطيع جسد ممرض المنيا 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة اليوم السبت، حبس المتهمين بقتل وتقطيع جسد مُمرض في الزوايا الحمراء 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعرض أحد الأشخاص يدعى مينا موسى يعمل ممرضا، للقتل وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بترعة الإسماعيلة، بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وذلك عقب استدراجه من محافظة المنيا مسقط رأسه إلى القاهرة، من شابين بحجة توفير فرصة عمل إضافية له في مجال العلاج الطبيعي.

وكانت أسرة مينا، تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة، أفاد بخطفه ومساوماتهم من قبل مجهولين على مبلغ من المال يذكر أن لتحريات الأولية في الواقعة أن المجني عليه الممرض مينا موسى، يعمل في مجال التمريض من قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب بمحافظة المنيا، تواصل معه شابان عبر تطبيق واتساب، زعمين توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وتمكنا من استدراجه للقاهرة، وعقب ذلك خطفاه واحتجازاه وطالبا أهله بفدية مالية لإطلاق سراحه.

وقد اعترف المتهمان أنهما تعرفا على مينا عبر فيسبوك، حيث طلب منهما فرصة عمل، واستغلا ذلك لاستدراجه، وقاما باحتجازه ليومين ثم اتصلا بأسرته للمطالبة بفدية، وفي لحظة مقاومته، قتلاه بوحشية وقاما بتقطيعه إلى أشلاء وألقوا بأشلائه في ترعة الإسماعيلية.