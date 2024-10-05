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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يجتاز كريستال بالاس بصعوبة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح في مباراة
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس
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حقق فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزًا صعبًا على نظيره كريستال بالاس بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خاض محمد صلاح المباراة أساسيًا مع ليفربول، وقاد الخط الهجومي رفقة دييجو جوتا وكودي جاكبو.

مشاركة محمد صلاح في فوز ليفربول على كريستال بالاس 

ولعب محمد صلاح حتى الدقيقة 73، بعد استبداله بزميله الكولومبي لويس دياز، كما لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

وجاء هدف فوز ليفربول على كريستال بالاس عن طريق جوتا في الدقيقة التاسعة من صناعة جاكبو.

وشهدت المباراة، إصابة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، ليغادر ملعب اللقاء مصابًا، وحل بدلًا منه الحارس الشاب فيستالاف جاروس.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف حتى الآن مع ليفربول، وصنع مثلهم في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 7 مباريات فقط.

وبتلك النتيجة، ظل ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

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