«المعلمين»: صندوق الرعاية الاجتماعية سيقدم عددا من الامتيازات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر

أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية، بقرار مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، الصادر اليوم السبت، ببدء تفعيل الصندوق.

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أسفر عن نتائج مهمة لصالح المعلمين العاملين بالمهن التعليمية في التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وأضاف نقيب المعلمين: مجلس إدارة الصندوق أقر ببدء تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يُقدمها لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.

وكشف نقيب المعلمين أن الصندوق سوف يقدم عددا من الامتيازات الهامة للمعلمين ومعاونيهم في التربية والتعليم والأزهر الشريف، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الامتيازات لاحقا .

وأشاد نقيب المعلمين بقرار بدء تفعيل دور الصندوق الذي جاء تزامنا مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمعلمين لضمان حياة مستقرة لهم، ولمساعدتهم على أداء رسالتهم بالشكل الأمثل.

وأكد نقيب المعلمين على تقدير الدولة للمعلمين ولجهودهم في بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن المعلمين هم الركيزة الأساسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وهم أساس بناء الإنسان علمياً وتربويا، وأن مكانة المعلم في المجتمع لا يمكن التغافل عنها نظراً للدور المحوري الذي يقوم به المعلمون في بناء النشء من أبنائنا الطلاب.

وأشار النقيب إلى أنه مع تفعيل دور الصندوق وامتيازاته ستتحسن الأوضاع المالية للمعلمين، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم من خلال اللوائح التنفيذية التي تنظم تلك الامتيازات.

وهنأ الزناتي جموع معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مؤكدًا أن المعلم أهم عناصر العملية التعليمية وأساس مستقبل مصر، والمعلمون يساهمون فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد أعلن بدء تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.