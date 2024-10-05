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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر ببيروت: وصول طائرات محملة بالمساعدات للبنان في الأيام المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال علاء مرسي، سفير مصر في بيروت، إن طائرة المساعدات المصرية الطبية والإغاثية للبنان تأتي في إطار استئناف الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية للبنان الذي بدأ منذ عدة سنوات لظروف وأحداث مختلفة، واليوم وصلت هذه الطائرة المحملة بـ 22 طن من المواد الإغاثية مقسمة إلى مواد طبية وأخرى أدوية وإعاشة وإقامة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، ان هناك التزام كامل من مصر بتوجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالوقوف مع لبنان في هذه المرحلة كما تقف دائما، والسعي نحو تلبية الاحتياجات، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع الحكومة اللبنانية ولجنة الطوارئ للوقوق على احتياجاتها في محاولة لمعرفة ما هو الأهم والعاجل لتلبية هذه الاحتياجات.

وتابع: «اليوم طائرة والأيام المقبلة ستأتي أيضا إرسالات أخرى محملة بالمواد الإغاثية والإعاشة وفقا لطلبات الجانب اللبناني بالتنسيق مع كل الشركاء، «رسالتنا واضحة بالوقوف مع لبنان حكومة وشعبا، وما نفعله الآن وما فعلناه دليل على هذا وهو الوقوف بجانب الشعب اللبناني».

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