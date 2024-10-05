الصحة: فريق الحوكمة يرصد واقعة تقصير بمستشفى الغردقة ويحيلها للشؤون القانونية

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة.

وتضمنت المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني محافظة البحر الأحمر، من خلال مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى الغردقة العام، وتفقد جميع أقسام المستشفى للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات، ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه أثناء المرور تبين نقص السجلات والنماذج الطبية، وعدم تدوين الملاحظات الكاملة، في الملفات الطبية، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لإمداد المستشفى بالنواقص من السجلات الطبية، كما تبين عدم تفعيل دور روساء الأقسام واللجان وغياب متابعة التسجيل الطبي، وتم اتخاذ اللازم نحو عمل لجان من المديرية للمتابعة الدائمة للتسجيل الطبي والمرور الدائم على الأقسام.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه بالمرور على مخازن المستلزمات، تلاحظ عدم تطابق العهدة مع السجلات الخاصة بالمخازن، وتم التوجيه بعمل حصر كامل لمخازن المستلزمات، وتم التوصية بتحويل المسئول للشؤون القانونية، للبت في واقعة عدم تطابق العهد بالسجلات، كما رصد الفريق وجود بعض المستلزمات الطبية داخل الدواليب الشخصية، وتم عمل محضر إثبات حالة، والتوصية بالتحقيق في الواقعة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم رصد واقعة تقصير في قسم عناية القلب، وتم تحويل الواقعة للشؤون القانونية، بالمديرية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين بقسم عناية القلب.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على «وحدة صحة الأسرة بالأحياء» حيث أشاد الفريق بحضور القوى البشرية للوحدة من الفريق الطبي بالكامل، كما أفاد الفريق بوجود مشاكل في البنية التحتية، وتم التوصية بالتواصل مع الإدارة الهندسية بالمديرية لتلافي السلبيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه خلال المرور تلاحظ عدم وجود تشكيل محدث للجنة مكافحة العدوى ولجنة الجودة، ووجود نقص في معظم المستلزمات، وتم التواصل مع المديرية لإمداد الوحدة بنواقص المستلزمات، وتشكيل لجنة لمكافحة العدوى وقت المرور، للمتابعة الدائمة، وتم التأكيد على ضرورة توفير المستلزمات بالمخزن، كما قام الفريق أثناء المرور بتدريب أمين المخزن على المعايير المخزنية الأساسية الصحيحة.

وقال «عبدالغفار» إنه أثناء المرور على المعمل تلاحظ وجود عطل بجاز كيمياء الدم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل الجهاز وإصلاحه، حيث تم التوجيه بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، كما تلاحظ عم تدوين بيانات المرضى كاملةً بملفات طب الأسرة، وعدم وجود سجل للأمراض المزمنة، وتم التأكيد على التفعيل أثناء المرور.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته الميدانية بالمرور على «وحدة صحة الأسرة بالميناء» وتفقد جميع أقسام الوحدة، وتبين وجود قصور في أعمال مكافحة العدوى بقسم الاستقبال، وعيادة الأسنان، ونقص مستلزمات مكافحة العدوى، وتم اتخاذ اللازم بالرجوع إلى المديرية لإمداد الوحدة بنواقص مستلزمات مكافحة العدوى، لتحقيق معايير مكافحة العدوي كاملةً، كما أشاد الفريق بأعمال فريق تنظيم الأسرة لجهودهم المبذولة وتوافر جميع الخدمات والوسائل داخل قسم تنظيم الاسرة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم وجود غرفة خاصة بالملفات، وعدم فتح ملفات للمرضى، وتم الإفادة انه تم بناء وتجهيز 5 غرف وتخصيص غرفة خاصة بالملفات، والعمل على الانتهاء من توفير المستلزمات، وتم التواصل مع مديرية الصحة لسرعة توفير المستلزمات والتجهيزات لتفعيل الغرفة، وبالاطلاع على إجراءات التسجيل لبعض الملفات الفرعية للعاملين بالوحدة، تلاحظ أنها لا تحتوي على تقارير كفائة الأداء والتقارير السرية، وتم مخاطبة مدير الإدارة، للتنبيه على مسئول شئون العاملين بالوحدة باستكمال الملفات الفرعية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مرور فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، ضم (إدارة الجودة - قطاع العلاجي - إدارة الصيدلة - تنظيم الأسرة - إدارة المشروعات والتجهيزات) وبحضور مديري الإدارات المختلفة بالمديرية، وذلك للوصول إلى خدمة صحية ذات جودة.

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