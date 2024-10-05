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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قائد المنطقة المركزية الأمريكية يزور تل أبيب لبحث الرد علي الهجمات الإيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»  من القدس، عن زيارة قائد المنطقة المركزية الأمريكية لتل أبيب لبحث الرد على الهجمات الإيرانية، إن الزيارة تأتي بعد اتصال هاتفي بين كوريلا وبين رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هيلفي بعدما نفذت إيران الضربة البالستية الأخيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أنه كان هناك اتصال هاتفي بين كوريلا وهيلفي، وكان النقاش حول تبعيات الرد الإيراني، وكيف سيكون الرد عليهم، موضحة أن هذه الزيارة ستكون الخامسة لكوريلا إلى إسرائيل، والتي تأتي دائمًا لتحقيق أهداف معينة، وبهدف التنسيق الإسرائيلي الأمريكي.

وأضافت أن الزيارة ستركز على شكل وكيفية الضربة الإسرائيلية، لافتة إلى أنه لم يُفصح عن موعد هذه الزيارة، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إنه من المتوقع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا اليوم.

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