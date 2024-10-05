في يومه العالمي.."رمضان أبو العلمين وحضرة المتهم أبي".. أعمال فنية جسدت المعلم

يحل اليوم الموافق 5 أكتوبر الاحتفال باليوم العالمي للمعلم صاحب الرسالة السامية الذي يضع علي عاتقه بناء الأمة وخروج أجيال تقود المستقبل ومن هذا المطلق فيعد الفن مرآة المجتمع حيث قام علي مدار تاريخ السينما والدراما والمسرح تجسيد دور المعلم بكل جوانبه وفي هذا اليوم العالمي ترصد “البوابة نيوز” في هذا التقرير أبرز هؤلاء الأعمال:

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

يدور أحداث الفيلم حول مدرس في بلد ريفي الذي يدعي (مبروك أبو العلمين حمودة) ، يخشاه الجميع لأنه مثال للحزم والانضباط و تضطره الظروف أن يعمل مدرسًا في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسئولين، ويعلم أن جميع الطلبة في المدرسة الخاصة متعلقين بمطربة شهيرة، فيقرر أن يبعدهم عنها بطريقته الخاصة؛ ولكنه يقع هو في حبها بطولة محمد هنيدي ،سيرين عبد النور، عزت أبو عوف، ليلي طاهر ، طارق الأبياري ونخبة من النجوم إخراج وائل إحسان.

حضرة المتهم أبي

تدور قصة المسلسل حول (عبد الحميد دراز) مدرس اللغة العربية في مدرسة ثانوية والذي يحظى بحب الطلبة و الطالبات بالمدرسة، وتتـطور الأحداث عندمـا يتعرض إبنـه لاعـتداء من بعض الشبـاب المنحل في النـادي، ويتدخل أهل الشباب ﻹجبار عبدالحميد وابنه على التنازل عن المحضر، لتتصاعد الأحداث بطولة نور الشريف ، معالي زايد، إيمان العاصي، أحمد جلال عبد القوي، زينة ومجموعة من النجوم تأليف محمد جلال عبد القوي إخراج رباب حسين.

مدرسة المشاغبين

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في إحدى المدارس الثانوية بزعامة بهجت الأباصيري، والذين يتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة جراء استهتارهم، مما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم الإدارة التعليمية بارسال الآنسة عفت التي تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا في التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين بطولة عادل أمام، سعيد صالح ، أحمد زكي،يونس شلبي، سهير البابلي ، حسن مصطفي إخراج جلال الشرقاوي.

ضمير أبله حكمت

يدور العمل حول حكمت ناظرة مدرسة البنات والتي تحاول تحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية على كافة مدارس الإسكندرية، ولكنها تواجه عقبات كثيرة داخل المدرسة وخارجها، بالإضافة إلى مشاكلها الشخصية والتي تسعى لحلها بطولة فاتن حمامة ، أحمد مظهر، صلاح قابيل،عبلة كامل وكوكبة من النجوم إخراج إنعام محمد علي.