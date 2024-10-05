استعدادا لافتتاحه.. وزير الرياضة ومحافظ الغربية يتفقدان مركز شباب محمد صلاح بنجريج

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تفقد مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس النجم العالمي المصري محمد صلاح، بحضور أسرة الاعب والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد الوزير والمحافظ المركز والذي قد قارب علي الانتهاء وسيتم افتتاحه في اقرب وقت حيث تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من اجمالي الأعمال حيث تشمل الأعمال المنفذه بالمركز علي ملعب قانوني نجيل صناعى علي مساحة 6000م ومدرجات بأسفلها غرف خلع ملابس بالإضافة الي تطوير و رفع كفاءة المبنى الإداري بالإضافة الي انشاء سور حول المركز .

وأوضح وزير الشباب والرياضة، ان مركز شباب محمد صلاح يعد اكبر مركز شباب بقرية في مصر قد تم تجهيزهً بجميع الإمكانيات حيث سيتواجد به ملعب قانوني بالمدرجات وذلك لمساعدة المواهب التي تتطلع وتأمل في تكرار تجربه لاعبنا العالمي محمد صلاح والتي تعد الأبرز في الرياضة المصرية علي المستوي العالمي حيث يعتبر نموذج كبير للشباب المصري.

وأشار صبحي، الى ان المركز يمتلك بالفعل فريق خماسي مبشر لكرة القدم تم تكوينه في فتره وجيزة ولكنه استطاع الحصول علي الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري لكرة القدم الخماسية وهو ما يعد مؤشراً جيدا علي امتلاك المركز بالفعل مواهب رياضية كروية تبشر بمستقبل جيد وهو ما يصب في مصلحة الكرة المصرية.

واعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بضم المحافظه نموذج مضيئ ومشرف، كالعالمي محمد صلاح يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، ومتمنيًا ان يخرج المركز جيلا من الأبطال يرفعون أسم مصر عاليا فى المحافل الدولية كما فعل محمد صلاح.

واضاف المحافظ، ان محمد صلاح نموذج مشرف لكل شباب مصر و أن ما وصل اليه محمد صلاح ليس من فراغ بل نتيجة جهد وتعب سنوات كاملة من أجل الوصول الى هذا المرتبة العالمية حتى أصبح معشوق الجماهير الانجليزية بشكل عام وجماهير ليفربول بشكل خاص وأصبح عشاقه فى كل انحاء العالم لما يقدمه من مستويات فنية وبدنية عالية .



وعلي هامش الجولة التفقدية قام وزير الرياضة ومحافظ الغربية بزيارة منزل الحاج صلاح والد نجم وكابتن منتخب مصر محمد صلاح.

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