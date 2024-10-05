الاثنين.. معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس "معرض صنع في مصر"، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم فى الفترة من ٧ إلى ١٧ أكتوبر الجارى.



ويضم المعرض ثلاثين شركة مصرية بهدف دعم الصناعة الوطنية وخلق أسواق جديدة أكثر انتشاراً بين الشباب للمنتج المصري المتميز والذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

يأتى ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية.