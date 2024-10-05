عبدالرحيم كمال يحيي ذكرى نصر أكتوبر "جيش وشعب خالد بخلود الزمن"

وجه الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، التحيه للقوات المسلحة المصرية، والشهداء والجنود المقاتلين بمناسبة ذكري نصر أكتوبر العظيم.

رسالة الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال

ونشر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لعلم مصر تخليداً لذكري نصر أكتوبر وليشارك بها جمهوره.

منشور الكاتب عبدالرحيم كمال

وعلق الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال على الصورة برسالة بذكري السادس من أكتوبر "عاشت ذكري السادس من أكتوبر ذكري النصر الملهم".

وتابع الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رسالته "ذكري الشهيد الحي، والمقاتل المصري المنتصر، جيش واحد تحت علم واحد، ولأجل وطن وشعب عظيم خالد بخلود الزمن".

تحتفل القوات المسلحة المصرية والشعب المصري والعربي، بذكري نصر السادس من أكتوبر، والذى حقق فيه الجيش المصري انتصار على العدوان الإسرائيلي.

يشار أن آخر أعمال الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مسلسل الحشاشين، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه بالموسم الرمضانى الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، والإخراج بيتر ميمي.