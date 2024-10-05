«القاهرة الإخبارية»: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وادي الفارعة بالآليات المدفعية، فضلا عن أن الاحتلال حاصرت منزلًا يعود للشهيد عوايصة، ومن ثم أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابل من الرصاص عليه.



وأضافت «السلاميين» خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أنه عقب إطلاق الرصاص فإن الشهيد عويصة اُعتبر أسيراً وجريحًا، فضلا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته وهو جريح، إلى جانب أن ما يبدو أن الاحتلال لم يقدم له الإسعافات الأولية أو إدخاله إلى مستشفيات الاحتلال، مشيرة إلى أنه منذ أحداث السابع من أكتوبر وهناك أكثر من 740 فلسطيني على الأقل استشهدوا في الضفة الغربية

ولفت إلى أنه بعد اعتقال الشهيد عوايصة بساعتين أعلن نادي الأسير بإرتقاءه داخل سجون الاحتلال، متابعة: «هناك أكثر من 180 جثمان محتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حتى التي تقوم قوات الاحتلال بإزهاق حياتهم وارتقاءهم على الأراضي الفلسطينية وبعد ذلك تحتجز جثامينهم».

