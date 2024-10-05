الأنبا توما يزور مرضى رعية العذراء بملبورن

زار أمس، الأنبا الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أستراليا ولبنان ودول الخليج، بعض أسر، ومرضى كنيسة السيدة العذراء، بملبورن، بحضور الأب إسحق مهيب، راعي الكنيسة.

وخلال الزيارات، اطمئن على كافة أحوال الأسر، كما تعرف على الصعوبات والتحديات والمعوقات التي تواجههم، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المرضى.

كذلك، استمع الأب المطران إلى آراء ومقترحات أسر الرعية، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية التفاني في الخدمة والعمل.

وفي الختام، تمنى الزائر الرسولي كامل النجاح والتوفيق للأسر في جميع مجالات حياتهم، مختتمًا زياراته الرعوية لهم ببعض التوصيات المُشجعة.

وفي سياق متصل، التقى أمس، الأنبا توما الأب توني كيرين، الوكيل العام لإيبارشية ملبورن، حيث قدم الزائر الرسولي الشكر للوكيل العام، لما يقدمه من دعم ومساندة لكنيستنا بملبورن، كما تناقشا الطرفان سويًا بحث سبل التعاون المشترك في مستويات عدة، كما دعا مطران إيبارشية سوهاج الأب توني كيرين، إلى زيارة مصر في رحلة سياحية، للتعرف على تاريخها العريق، ومعالمها الآثرية.

وفي نفس اليوم، تقابل مع الأب تان ناجون، مسؤول لجنة الكهنة بملبورن، بهدف بحث سبل تنمية العمل الرعوي بكنيسة الأقباط بملبورن، داعيًا إياه لزيارة مصر، من اجل الاستمتاع بأجوائها الرائعة، والتعرف على حضارتها العريقة.

رافق الزائر الرسولي خلال هذه الزيارات الأب إسحق مهيب، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك