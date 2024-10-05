مع دخول الخريف.. وصفات منزلية تمنع التهاب الحلق

يتعرض الكثير من الأشخاص لأعراض احتقان والتهاب الحلق نتيجة تغير الفصول وتقلبات الطقس مما ينتج عنه الألم والتهيج في الحلق، خاصة أثناء بلع الطعام ، وحقيقة يمكن أن يكون التهاب الحلق عرض مزعج، ولكن هناك أسباب لظهورالمرض وكيفية علاجه لتخفيف الانزعاج، وفقا لتقريرموقع "تايمز أوف انديا".

أسباب التهاب الحلق

التهاب الحلق أو التهاب البلعوم يحدث نتيجة عدوى فيروسية مثل نزلة البرد أو الأنفلونزا، ولكنه ينتج من عدوى بكتيرية مثل التهاب الحلق العقدي، وهناك عوامل وأسباب أخري تشمل المهيجات البيئية مثل المواد المسببة للحساسية والدخان والتلوث، بالاضافة الي الجفاف نتيجة جفاف الهواء أو التنفس عن طريق الفم .

فيما يلى.. طرق العلاجات البسيطة للمساعدة في تهدئة التهاب الحلق:

الغرغرة بالماء الدافئ والملح

اضافة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ، المضمضة بالغرغرة أكثر من مرة في اليوم، حيث يعمل هذا على خفض الالتهاب ويقتل البكتيريا في الحلق.

حليب الكركم

يحتوي الكركم على مواد فعالة قوية مضادة للالتهابات والبكتيريا، اضافة كوب من اللبن الحليب مع ملعقة صغيرة من الكركم وقليل من الفلفل الأسود، وتناوله دافئا قبل النوم لتهدئة الحلق.

العسل والزنجبيل

يتميز العسل بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، بينما يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب، مزج عصير الزنجبيل الطازج مع العسل وتناوله عدة مرات في اليوم لتخفيف الألم.

شاي الأعشاب

يتميزالريحان بفوائد طبية مفيدة ، يفضل نقع أوراق الريحان في الماء الساخن، ثم صفيها واشربها لتخفيف آلام الحلق.

شاي البابونج

البابونج مهدئ ومضاد للالتهابات، ويمكن أن يساعد شرب شاي البابونج في تخفيف الألم في الحلق وتعزيز الاسترخاء.

العرقسوس

يتميز العرقسوس بتأثيراته المهدئة على الحلق وتقليل الالتهاب.

السمن المتبل

تناول السمن المضاف عليه توابل مثل الزنجبيل والكركم للمساعدة في تهدئة الحلق، كما يمكن تناول ملعقة صغيرة منه مباشرة أو إضافته إلى الأطعمة الدافئة.