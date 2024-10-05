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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق دهس شخصا في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق سيارة نقل متهم بدهس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإجراء تحليل مخدرات للمتهم

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة  بلاغا بقيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى شركات المقاولات من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثرًا بإصابته" وفر هاربًا تاركًا السيارة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة سائق- مقيم بمحافظة الفيوم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية
 

إرتكاب الواقعة الإجراءات القانونية إجراء التحريات اتخاذ الإجراءات القانونية المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة بمحافظة الفيوم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حبس سائق سيارة نقل