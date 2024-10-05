صفا سليمان تحصد أول ميدالية نسائية للجودو المصري في بطولات العالم

توجت صفا سليمان، لاعبة المنتخب الوطني للجودو بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا، والمقامة بطاجيكستان خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجارٍ.

وحصلت بنت النيل صاحبة الـ 18 عامًا على الميدالية التاريخية بعد تفوقها في مباراة تحديد الميدالية البرونزية على حساب الصينية "ليو يو" بعلامة "الإيبون" في منافسات فوق 78 كجم.

وتعد هذه الميدالية هي الأولى للجودو المصري على صعيد الشابات والسيدات، كما أنها الميدالية التاريخية الثانية على التوالي لمصر في بطولات العالم للشباب بعد برونزية يسري سامي في بطولة العالم بالبرتغال 2022.

واستهلت صفا سليمان مشوارها في البطولة بالفوز على الصينية "تشين ران نيو" بالتثبيت، ثم فازت على البرازيلية "إينيا بيريز" بالتثيبت أيضًا قبل أن تفوز على اليابانية "شيتشيرو ياماجوتشي" بعلامة الوزاري في الوقت الإضافي.

وخسرت صفا في نصف النهائي من الفرنسية سيليا كانكان، المصنفة الثانية عالميًا بالتثبيت ثم كانت مباراة الميدالية البرونزية والتي فازت فيها على بطلة الصين بالإيبون.

يذكرأن بطولة العالم للشباب والمقامة بطاجيكستان خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجارٍ، يشارك بها عدد كبير من اللاعبين ممثلين عن 67 دولة.