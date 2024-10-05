الأنبا باخوم يشارك في ندوة الشابات الباحثات عن الدعوة

شارك اليوم، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في ندوة الشابات الباحثات عن الدعوة، وذلك بدير راهبات القديس شارل بورومي، بباب اللوق.

وقدمت راهبات القديس شارل بورومي، بالقاهرة، باب اللوق ندوة لعدد ثلاثين وعشرين فتاة من القاهرة، والمنوفية، وسوهاج (قرية المخالفة) وهن الباحثات عن الدعوة، تحت شعار "فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبَّهُ" (مر 10: 21)، بمشاركة الأخت ماريا كلاوديا، رئيسة الدير، والأخوات الراهبات.

ألقى إرشادات الرياضة الروحية كلٌ من:

- الأنبا باخوم بعنوان "ايقظوا رغبة الله في من حولنا".

- الأب محسن عادل اليسوعي حول "الدعوة الرهبانية".

- الأب أبانوب كرمي، راعي كنيسة مار جرجس، بالمخالفة عن "دعوتي أنا الخاصة".

- الأب كيرلس دوس، راعي كنيستي السيدة العذراء مريم، بالجنادلة، والقديس يوسف، بالمشايعة بعنوان "يارب علمنا أن نصلي".

تضمنت الندوة الفقرات الروحية مثل: الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، ورتبة التوبة، والسجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى ممارسة سر المصالحة.

تضمنت الندوة أيضًا زيارة عدد من الأديرة، والمستوصفات الطبية، وعيرها من الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية، بقيادة الخادمين: فيلوباتير أشرف، ونور سمير.