دفاع مؤمن زكريا: أدلة جديدة تؤكد فبركة واقعة السحر

صرح دفاع لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، في واقعة فيديو السحر المفبرك، أن هئية الموكلين عن اللاعب في الواقعة، حصلوا على أدلة جديدة، سيتم تقديمها لجهات التحقيق، وستؤكد تورط المتهمين في فبركه واقعه العثور على السحر وقيامهم بكتابه الطلاسم واصطناع وتجهيز كافه الأداوات المستخدمه لإيهام اللاعب، بوجود عمل له تسبب في مرضه وكتابه الطلاسم علي الصور والعروسة والورق.

واضاف الدفاع أن التحقيقات واعترافات المتهمين والادله المقدمه ، بينت أن الواقعة ثابته في حق المتهمين والدليل علي انها مفبركه، والغرض منها النصب والابتزاز علي الكابتن مؤمن زكريا، موضحا أن المصور مالك الاستوديو هو الدليل الاول والرئيسي، كونه قام بطباعة الصور الخاصة بكابتن مؤمن، وتم وضعها من قبل باقي المتهمين واصطناع فيديو العثور علي السحر.

وأوضح أن غرض التربح وتحقيق المصالح الماليه موجود من خلال استغلال ظروف الكابتن المرضيه وتحقيق شهره علي واسائل التواصل الاجتماعى وتحقيق مبالغ ماليه عاليه من خلال تحقيق مشاهدات كبيره علي المواقع وبيع الفيديوهات للمحطات والبرامج.

وكانت كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة "فبركة" أعمال سحر للاعب الأهلي السابق، مؤمن زكريا بمقابر الإمام الشافعي بالخليفة.

وأوضحت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب المعتزل مجدي عبدالغني، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه عامل مدافن مقيم بالعنوان ذاته.

وقال المتهم، إنه بمشاركة المذكورين أحضروا صورة مؤمن زكريا لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية؛ وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا دمية "عروسة" من القماش بها مجموعة من الدبابيس (عمل سفلي)، ودفنوها أمام مقبرة خاصة بعائلة مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به “لكونهما شخصيات رياضية مشهورة”.