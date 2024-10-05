5 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب بمحلات الصاغة منتصف تعاملات اليوم السبت

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، عقب تراجع الأوقية وسط تلاشي مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3577 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2658 دولارًا، لتحقق تراجعًا أسبوعيًا قدره 5 دولارات، وبنسبة 0.2 %.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4088 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3066 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2385 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28616 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3588 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3583 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2653 دولارًا.

أوضح أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عقب صدور تقريرًا قويًا عن الوظائف في الولايات المتحدة يشير إلى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف، أن التقرير كشف عن أن سوق العمل لا يزال قوياً وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفف السياسة بمقدار 25 نقطة أساس.

ولفت، إلى أن التقرير أدى لارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما حد من ارتفاع الذهب، كما أكد التقرير على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي في اجتماع نوفمبر المقبل، وسط توقعات طفيفة باحتمالية تثبيت أسعار الفائدة.

في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، إن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون انخفاض الأسعار كثيرًا على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

وكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن قوة سوق العمل الأمريكي بعد تقرير الوظائف في سبتمبر، حيث خففت البيانات الضغوط على الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

وانخفض معدل البطالة بمقدار عُشرين، في حين كان متوسط الأجر بالساعة متباينًا، مع انخفاض القراءات الشهرية، بينما ارتفع في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر.

وارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 254 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزة التقديرات عند 140 ألف وظيفة والرقم المعدل بالزيادة لشهر أغسطس عند 159 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%، وهو أقل من المتوقع.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة في سبتمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، منخفضًا من 0.5% في الشهر السابق ولكنه تجاوز التوقعات عند 0.3%، وارتفع الأجر بالساعة بنسبة 4% في الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر، متجاوزًا التقديرات ورقم أغسطس، والذي بلغ 3.8% و3.9% على التوالي.

وأشار، إمبابي، إلى أن المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مازالت داعمة للذهب، لتجاوز مستوى 2700 دولار، لاسيما مع توقعات البنوك الدولية لتجاوز الأوقية 3 آلاف دولار.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق، بيانات التضخم وطلبات البطالة ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان، خلال الأسبوع المقبل.