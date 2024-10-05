في ذكرى ميلاد ماهر عصام.. بداية فنية من الطفولة ورحيل بالشباب

تحل اليوم السبت الموافق ٥ أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، والذى بدأ الفن منذ طفولته، ورحل مبكراً وترك عدد كبير من الأعمال الفنية.

بداية فنية من الطفولة

بدأ الفنان ماهر عصام رحلته الفنية مبكرًا؛ إذ شارك بعدد من الأعمال الفنية فى سن الطفولة، ونجح من خلالها فى تقديم نفسه كمشروع فنان، خاصةً وأنه وقف أمام الزعيم عادل إمام فى فيلم "النمر والأنثى"، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وظهر من خلاله الطفل ماهر عصام بأداء فني مميز.

ماهر عصام خريج مدرسة يوسف شاهين

قدم الفنان ماهر عصام عدد من الأفلام السينمائية مع المخرج يوسف شاهين، وقدم من خلالها بصمات فنية بطابع مختلف، لمخرج له مدرسة إخراجية خاصة، وهو ما أثقل موهبته بشكل كبير، ومن ضمن الافلام مع المخرج يوسف شاهين "سكوت ح نصور، الآخر، هي فوضي".

أبرز أعمال الفنان ماهر عصام

قدم الفنان ماهر عصام عدد من الأعمال الفنية، رغم الرحيل فى سن الشباب، إلا أنه قدم رصيد فني بكثير من الأعمال بسبب البداية المبكرة من الطفولة، وأبرز تلك الأعمال فيلم "الآخر، يمين طلاق، أولي ثانوي، جواز بقرار جمهوري، هي فوضي، بنت من دار السلام، قلب الأسد"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل "عدي النهار، زيزو، عبودة ماركة مسجلة، الجماعة، مذكرات سيئة السمعة، أنا المصري".

وفاته

ورحل الفنان ماهر عصام بعد إصابته بأزمة صحية نتيجة نزيف في المخ، نقل على أثرها إلي المستشفي لتلقي العلاج، ولكنه رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ٣٨ عامًا.