بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على مضيفه كريستال بالاس بهدف للا شئ في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض محمد صلاح المباراة أساسيًا مع ليفربول، إذ يقود الهجوم رفقة دييجو جوتا وكودي جاكبو.

ليفربول يتفوق على كريستال بالاس في الشوط الأول بمشاركة محمد صلاح

ولم يسجل صلاح أو يصنع أي هدف حتى الآن في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، وجاء هدف تقدم ليفربول على كريستال بالاس عن طريق جوتا في الدقيقة التاسعة من صناعة جاكبو.

ويأمل محمد صلاح أمام كريستال بالاس مواصلة زيارته لشباك الخصوم للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، بعد ما سجل أمام وست هام في كأس كاراباو، وضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ثم أمام بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف حتى الآن مع ليفربول، وصنع مثلهم في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 6 مباريات فقط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الثامن عشر وفي رصيده 3 نقاط.