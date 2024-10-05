"التخطيط الإستراتيجي للحرب" ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بجامعة أسيوط

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ ندوة تثقيفية، لغرس روح الولاء، والانتماء، ونشر الوعي بين طلبة الجامعة، للواء الدكتور محمد الغباري مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، بعنوان: "التخطيط الإستراتيجي للحرب، والدفاع الإستراتيجي"، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢١ من أكتوبر؛ ضمن احتفال الجامعة؛ بإحياء الذكرى (٥١) لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي: إن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر؛ يُعد تقليداً سنوياً تنشُده جامعة أسيوط؛ للاحتفاء بهذه الملحمة الوطنية الخالدة، وذلك من خلال إلقاء الضوء على بطولات، وتضحيات رجال القوات المسلحة؛ في حرب أكتوبر المجيدة، وتعريف الأجيال الجديدة، من الطلاب، وشباب المستقبل؛ بتاريخ الآباء، والأجداد الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، واستعراض تضحيات خير أجناد الأرض؛ من أجل رد الكرامة، وتحقيق الانتصار، واسترداد الأرض؛ بإرادة، وعزيمة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى اهتمام الندوة التثقيفية؛ بإلقاء الضوء على أهمية التخطيط الإستراتيجي في الحرب؛ في كل مراحلها، ووضع الخطط الاستراتيجية التي مكنت قواتنا المسلحة من خوض المعركة بنجاح، وصولاً إلى النصر العظيم، وهو ما يؤكد أن مصر؛ ستظل بشعبها، وقيادتها دولة آمنة، ومستقرة، وقادرة على التعامل مع الأزمات، والمواقف السياسية؛ بحزم، وثبات، والسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل.

ومن الجدير بالذكر، أن اللواء الدكتور محمد الغباري من مواليد مدينة بورسعيد عام ١٩٤٦م، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام ١٩٦٨م، وماجستير العلوم العسكرية في ١٩٨٤م، ثم زميل كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام ١٩٩١م، ودورة كبار القادة رقم (۸) أكاديمية ناصر العسكرية عام ۱۹۹۷م، ثم الدكتوراة في الإستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في ۲۰۱۰م، وتدرج اللواء محمد الغباري في وظائف القيادة؛ من قائد فصيلة دبابات، حتى قائد للفرقة ۲۱ مدرع، ومدير لكلية الدفاع الوطنىي من يناير ۱۹۹۸م، حتى يوليو ۲۰۰۱م، ومدير لإدارة الشرطة العسكرية، ومدير لإدارة المدرعات،كما تدرج سيادته في عدد من وظائف هيئة القيادة، ومنها: ضابط عمليات في فرع عمليات الفرقة الثانية مشاة في حرب أكتوبر، ورئيس فرع المعلومات في شعبة عمليات ج ۲ مید، ثم رئيس فرع العمليات؛ في شعبة عمليات ج ۳ ميد، ورئيس شعبة التدريب ج ۲ ميد، وكذلك مساعد لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو بمحكمة القيم العليا سابقاً، هذا بالإضافة إلى دراساته، ومحاضراته التثقيفية، ومشاركاته المتميزة في الندوات المشتركة؛ في تركيا، وإيطاليا، واليونان، وكلية دفاع حلف الناتو، فضلاً عن كتابه حول: "الفكر الإستراتيجي للجماعات اليهودية؛ في التوراهة، والتلمود، وأثره في قيام الدولة"، كما حصل اللواء محمد الغباري على الكثير من الأنواط، والنياشين، ومنها: الميداليات الخاصة بحرب أكتوبر والعبور، ۲ نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، و٢ نوط التدريب من الطبقة الأولى؛ نوط الخدمة الطويلة، نوط الامتياز، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.