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السبت 05 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإثنين.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد غد الإثنين، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير

رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاته 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد

حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفي فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفى محمد 
أسامة فيصل

منتخب مصر موعد معسكره