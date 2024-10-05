لتعريف الطلاب بالتراث والهوية.. قصور الثقافة تقدم منتجات حرفية وعروض فنية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامج متنوع في فعاليات أسبوع التراث الذي يقيمه المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، ضمن فعاليات استقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف وتعزيز الهوية، وتنطلق الفعاليات بمقر المعهد في العاشرة صباح بعد غدا الإثنين وتستمر حتى الأربعاء 9 أكتوبر الحالي.

وتشارك الهيئة ببرنامج للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، والإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، يتضمن منتجات للحرف التراثية والفنية ومنتجات مشروع أهل مصر لكل من ثقافة المرأة في مجال: المكرمية، الخيامية، إكسسوارات وحلي، تطريز سيناوي، ثقافة الشباب والعمال في مجال: الأركت، الريزن، الخيامية، الجلد، التشكيل على رقائق النحاس، ثقافة القرية وتضمنت الجريد، الخوص، الخيامية، القصور المتخصصة وتضمنت الحصير، السجاد، الخزف والفخار، أطلس المأثورات الشعبية وتضمنت التلي، الخيامية، النحاس، أزياء تراثية، فخار.

كما يتضمن برنامج المشاركة ورشا تدريبية حرفية من التراث المستهدف في مجال: الفخار، السجاد، الحصير، الخيامية، النحاس، وورش حكي وألعاب شعبية، ويصاحب الفعاليات عروض للتنورة التراثية وتقدم فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي عروضها في اليوم الختامي، وتقام الفعاليات يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءٍ.