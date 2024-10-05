قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على قرى الجنوب اللبناني

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رميش، إن قرى وبلدات الجنوب اللبناني تشهد غارات جوية متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك غارات جوية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على البلدات الحدودية لاسيما بلدات الصف الأول والثاني والثالث، فضلا عن أن هذه المناطق قريبة مع الحدود المحتلة.

وأضاف «عبد الفتاح» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن البلدات على الحدود مع الأراضي المحتلة هي التي تشهد الاشتباكات والمواجهات ومحاولات التسلل التي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر عليها في إطار ما أعلنت عنه عن بدء هذه العملية وفق ما وصفته بأنها عملية برية محدودة.

ولفت إلى أن بلدة عيتا الشعب تعتبر البلدة التي شهدت النصيب الأكبر خلال الأيام الماضية العديد من الغارات التي كانت تنفذ عليها، في ظل القصف المدفعي الشديد على بلدة عيتا الشعب.

وتابع: «بلدة عيتا الشعب لم تشهد أي توغل أو تسلل لقوات الاحتلال الإسرائيلي فيما شهدت بعض البلدات الأخرى في القطاع الأوسط التسلل من قبل عناصر برية لقوات الاحتلال الإسرائيلي».