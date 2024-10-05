محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

تابع ، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في قوافل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بقرية حاذق بمركز بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، لتقديم كافة الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين في مكان إقامتهم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي أهمية مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال عدة محاور في مجالات الصحة والتعليم وتأمين فرص العمل ونحوها وذلك بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى مشاركة كافة ممثلي مديريات «الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، الأوقاف، مصلحة الشهر العقاري، مشروعك، وحدة التدخل السريع، صندوق مكافحة الإدمان، جمعية الأورمان، المراكز التكنولوجية، قوافل الصحة المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، قوافل الطب البيطري، وسيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، سيارة جهاز الخدمة الوطنية»، وجاهزيتهم لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، وكافة الخدمات المتاحة بكل جهة، وقد تم توزيع مساعدات علي الأسر الأولى بالرعاية خلال المبادرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جري أيضًا مشاركة مديرية الطب البيطري بندوة حول الوقاية والعلاج للتوعية ببعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار، ندوة تعريفية عن التعليم ومحو الأمية، ومشاركة مديرية الشباب والرياضة بالعديد من الورش والندوات، وأيضاً تنفيذ ندوات توعوية بمشاركة طلاب المدارس أطلقتها مديرية التربية والتعليم، وتنفيذ عدة ندوات فى مجالات مختلفة لرفع الوعي للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية وندوات حقلية عن المحاصيل للمزارعين بمشاركة مديرية الزراعة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه الدائم والمستمر على الإهتمام بملف بناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، وترسيخ الهوية المصرية وصولاً لبناء مجتمع متقدم ومتكامل غايته الأساسية خدمة المواطن المصري وتحقيق أماله وطموحاته.

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