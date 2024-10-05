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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بخلية الجيزة لجلسة 14 ديسمبر

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة لجلسه ١٤ ديسمبر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

أحكام الدستور والقوانين الانضمام لجماعة إرهابية مجمع محاكم بدر محكمة الجنايات قسم الجيزة