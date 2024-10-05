تأجيل محاكمة متهم بخلية الجيزة لجلسة 14 ديسمبر

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة لجلسه ١٤ ديسمبر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.