النني يقود تشكيل الجزيرة أمام دبا الحصن في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة دبا الحصن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإماراتي.

يحل فريق الجزيرة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره دبا الحصن بملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء ينطلق في الرابعة و10 دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام دبا الحصن، ليواصل المشاركة أساسيًا مع فخر أبو ظبي منذ انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولم يسجل النني أي أهداف حتى الآن مع الجزيرة، لكنه صنع هدفًا أمام العروبة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

ويحتل الجزيرة، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي دبا الحصن في المركز الثالث عشر بلا نقاط.

تشكيل الجزيرة لمواجهة دبا الحصن في الدوري الإماراتي

حراسة المرمى: علي خضيف

خط الدفاع: عمر تراوري - محمد ربيع - خليفة الحمادي - رافيل تاجير

خط الوسط: محمد النني - مامادو كوليبالي - ريتشارد أوكونور

وفي الهجوم: فينيسيوس ميلو - رامون ميريز - برونو دي أوليفييرا.