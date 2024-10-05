بالصور.. رفع 77 طن قمامة ومخلفات من شوارع قرى أرمنت جنوب الأقصر

كثفت الوحدة المحلية لمجلس مدينة ارمنت جنوب غرب الأقصر، أعمال النظافة والتجميل بالقرى والمدن، حيث تم رفع 77 طن مخلفات وقمامة من شوارع قرى مدينة أرمنت، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمرور والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين بالمدن.

وأوضح علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحري قامت بتنفيذ حملة نظافة، استهدفت القرى الثلاثة (المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط)، وتم رفع ١٢ طن قمامة وأتربة ومخلفات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية السلام بحملة نظافة بالقرية استهدفت طريق كوبري على جرب وطريق حاجر أبوقليعى وطريق حاجر أبودغار وطريق بنزيمة المشروع حتي عزبة جاد، وتم رفع ٣٥ طن قمامة وأتربة ومخلفات.

حملات النظافة تستهدف قرى أرمنت الحيط والوابورات

وأشار عثمان، إلى أن إدارة النظافة والتجميل بمرافق أرمنت الحيط قامت بأعمال نظافة وتمهيد الطرق ورفع الاشغالات داخل نطاق مدينة أرمنت الحيط، وشملت أعمال النظافة والتمهيد شارع الآثار والوحده الصحية ومنطقة طريق مشيمش، كما تم إزالة بعض المطبات التى تعوق حركة السير أثناء المرور عليها بمنطقة الملاح ومنطقة الكساسبة، واسفرت الحملة عن رفع ٢٠ طن من القمامة والاتربة، كما قامت إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بتنفيذ حملة نظافة داخل مدينة ارمنت الوابورات واعمال قص وتهذيب الاشجار حيث تم رفع ١٠ طن من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى المدينة.

رئيس مدينة أرمنت يؤكد استمرار إزالة القمامة بشكل يومي

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، علي الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ارمنت، واستمرار رفع التراكمات والمخلفات من الطرق، مشيراً إلى أن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكدًا على مواصلة إدارة النظافة والتجميل بالمركز بأعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومي.

وتمت حملات النظافة بواسطة معدات المركز والقرى المستهدفة، تحت إشراف مدير المرافق بمركز أرمنت، ومشرفى النظافة والتجميل، ورئيس قرية السلام ورئيس قرية المحاميد بحري ومسئولي أرمنت الحيط وأرمنت الوابورات.

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حملات النظافة بأرمنت (4)

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حملات النظافة بأرمنت (5)

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نظافة ارمنت (1)

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