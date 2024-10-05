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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة كثيفة وحار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد  وطقس معتدل الحرارة ليلا  وفي الصباح الباكر  علي كافة الانحاء.

كما يشهد غدا الاحد، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القـناة.

رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة  المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال  الصعيد 32 للعظمي  والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 23 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا