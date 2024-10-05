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السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

جوجل تضيف ميزة "علامات التحقق" فى نتائج البحث على المصادر الموثوقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفاد متحدث باسم جوجل، إن الشركة تقوم بعمل اختبار لكشف "علامات التحقق" بجانب شركات محدده في نتائج البحث، وهي خطوة فعاله تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تحديد المصادر الموثوقة وتجنب المواقع المزيفة، ومن المتوقع أن تتسلل المواقع الاحتيالية التي تنتحل صفة الشركات أو الخدمات الرسمية إلى نتائج البحث عن طريق الإنترنت، مما يدفع المستخدمين إلى عرض معلومات كاذبة حول الشركة، وخداع المستخدمين وإيذاء العلامة التجارية.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: "نقوم بانتظام بتجربة ميزات تساعد المتسوقين على تحديد الشركات الموثوق فيها عبر الإنترنت، ونقوم حاليا بإجراء تجربة بسيطة وهو ظهورعلامات الاختيار بجوار بعض الشركات على جوجل".

وتعمل جوجل بكل تأكيد علي أنظمة آلية لتحديد الصفحات التي تبث محتوى احتيالي وايقافها من الظهور في نتائج البحث.

ومن ناحية أخري ، قال موقع The Verge ،  أنه قام  برصد علامات اختيار زرقاء تم التحقق منها بجوار روابط المواقع الرسمية لشركات بما في ذلك مايكروسوفت وميتا وأبل في نتائج البحث.

وواصل موقع Verge إن بعض المستخدمين فقط تمكنوا من رؤية الميزة، مما يشير إلى أن جوجل لم تطرح الاختبار على نطاق واسع بعد.

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