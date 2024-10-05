وفاة 6 سجناء بسبب سوء التغذية في سجن بجنوب مدغشقر

توفي ستة سجناء بسبب سوء التغذية في سجن "مانانجاري" جنوب شرقي مدغشقر.

وأكد المدير العام لإدارة السجون أرسين راليساونا - وفقا لما أورده "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الإفريقية، اليوم /الست/ - أن الوفيات "حالة فردية"، موضحا أن السجناء "عندما دخلوا إلى السجن، كانوا يعانون بالفعل من سوء التغذية".