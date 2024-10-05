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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة 6 سجناء بسبب سوء التغذية في سجن بجنوب مدغشقر

مدغشقر
مدغشقر
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توفي ستة سجناء بسبب سوء التغذية في سجن "مانانجاري" جنوب شرقي مدغشقر. 
وأكد المدير العام لإدارة السجون أرسين راليساونا - وفقا لما أورده "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الإفريقية، اليوم /الست/ - أن الوفيات "حالة فردية"، موضحا أن السجناء "عندما دخلوا إلى السجن، كانوا يعانون بالفعل من سوء التغذية". 

سجناء مدغشقر سجن مانانجاري