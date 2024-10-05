توفي ستة سجناء بسبب سوء التغذية في سجن "مانانجاري" جنوب شرقي مدغشقر.
وأكد المدير العام لإدارة السجون أرسين راليساونا - وفقا لما أورده "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الإفريقية، اليوم /الست/ - أن الوفيات "حالة فردية"، موضحا أن السجناء "عندما دخلوا إلى السجن، كانوا يعانون بالفعل من سوء التغذية".
العالم
وفاة 6 سجناء بسبب سوء التغذية في سجن بجنوب مدغشقر
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توفي ستة سجناء بسبب سوء التغذية في سجن "مانانجاري" جنوب شرقي مدغشقر.
توفي ستة سجناء بسبب سوء التغذية في سجن "مانانجاري" جنوب شرقي مدغشقر.