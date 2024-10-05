بسبب العدوان الإسرائيلي.. عمليات إجلاء واسعة لرعايا دول عديدة من لبنان

أصبحت بيروت النابضة بالحياة منشغلة بالرحلات التي تأتيها في هذه الآونة من كل حدب وصوب، لا لشيء إلا لعمليات الإجلاء الواسعة التي تجريها الدول الأخرى، لإعادة رعاياها إلى أوطانهم حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير.

وذكر التقرير: «من مناطق مختلفة في العالم تأتي الطائرات فتحط على أرض لبنان، مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على عاصمته وخصوصا ضاحيته الجنوبية».

وأضاف التقرير: «في أجواء من خوف والقلق، هرعت الحكومات الأجنبية المختلفة إلى إصدار تحذيرات وبيانات إرشادية تدعو مواطنيها إلى سرعة مغادرة لبنان».

وتابع التقرير: «في سماء لبنان تتداخل أصوات الطائرات المدينة الأتية لإجلاء الرعاية الأجانب مع استمرار المقاتلات والطائرات الحربية الإسرائيلي في قصف المدن والبلدات اللبنانية بشكل يومي، حتى مطار بيروت نفسه حوله الانفجارات القوية كما تتصاعد أعمدة الدخان في سمائه كلما مرت من فوقه أو قربه غارة إسرائيلية».

وزاد التقرير: «هجمات شرسة تشنها إسرائيل بزعم ملاحقة عناصر حزب الله واستهدافهم، أسقطت فيها آلاف الضحايا والجرحى بنيرانها وتحت أنقاض المباني والمنشآت التي هدمتها فوق رؤوس ساكنيها».