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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الكندية تعلن القبض على "قاتلة متسلسلة" في تورونتو

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
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 أعلنت الشرطة الكندية، اليوم /السبت/، أنها ألقت القبض على "قاتلة متسلسلة"، ووجهت لها اتهامات بارتكاب ثلاث جرائم قتل في تورونتو ومدينتين كنديتين أخريين.
ونقل راديو /لاك/ السويسري - عن بيان الشرطة الكندية - أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بها - وتبلغ من العمر 30 عاما - في أحد فندق الكائنة بضواحي تورونتو.

الشرطة الكندية قاتلة متسلسلة تورونتو