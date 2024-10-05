الشرطة الكندية تعلن القبض على "قاتلة متسلسلة" في تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم /السبت/، أنها ألقت القبض على "قاتلة متسلسلة"، ووجهت لها اتهامات بارتكاب ثلاث جرائم قتل في تورونتو ومدينتين كنديتين أخريين.

ونقل راديو /لاك/ السويسري - عن بيان الشرطة الكندية - أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بها - وتبلغ من العمر 30 عاما - في أحد فندق الكائنة بضواحي تورونتو.