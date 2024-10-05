سويسرا ترسل معدات إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليون فرنك سويسري

أعلنت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أنها ستسلم أوكرانيا ثلاثين آلة لإخلاء الأنقاض وثلاثين مضخة لمكافحة الحرائق، وذلك خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المعدات تبلغ 5.6 مليون فرنك.

وذكرت الوكالة السويسرية - حسب ما أفادت به إذاعة "إل إف إم" السويسرية، اليوم /السبت/ - أنها ستقوم بنقل المعدات بالسكك الحديدية لأسباب بيئية، مبينة أنه من المقرر أن يغادر قطار مستأجر من قبل الوكالة السويسرية البلاد في الأيام المقبلة، وسيستغرق الأمر عدة أيام للوصول إلى أوكرانيا.

من جانبها، قامت الوزارة الفيدرالية السويسرية للدفاع والحماية المدنية والرياضة بتزويد الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية الأوكرانية بمعدات مناولة المواد لإزالة الأنقاض والركام ومضخات مياه لإطفاء الحرائق.

وكانت سويسرا قد قامت بالفعل بتسليم أوكرانيا معدات مشابهة في أكتوبر 2022.