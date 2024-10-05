اشتباكات عنيفة بلبنان إثر محاولات تسلل لقوات الاحتلال

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من حاصبيا، إن حزب الله اللبناني خاض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال حاولت التقدم برًا مرتين خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول التقدم برًا خلال الساعات الأولى من الصباح، كون أنه حاول التقدم برًا من خلال عناصره من قوات المشاة، إلى جانب وجود عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في محاول التدخل البري.

ولفت إلى أنه كان هناك اشتباكات عنيفة ضارية في محاولات التسلل برًا للأراضي اللبنانية في المحاولة الأولى، موضحًا أن حزب الله اللبناني فجر ثلاث قنابل في القوى المتقدمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الجانبين مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعمل على إنسحابهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت تحت غطاء كثيف من الغارات الجوية والقصف المدفعي، متابعًا: «في بلدة العديسة كان هناك تقدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو محيط مبنى بلدية العديسة، وكان هناك سلسلة من الاشتباكات التي استمرت لفترة طويلة إلا أن انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي».



