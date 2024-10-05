البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، احتفالا بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وجاء في نص البرقية: “إن الانتصار الذي حققه الجيش المصري في أكتوبر عام ١٩٧٣ يعد صفحة مضيئة تجلت فيها إرادة وعزيمة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وتجاوز المعوقات والمصاعب، تلك القدرة التي يتسم بها المصريون كإرث حضاري يعلن عن نفسه دومًا وقت المحن والأزمات وفي اللحظات الفارقة من عمر الوطن. وهي الروح عينها التي تقود مسيرة التنمية حاليًّا وبناء مستقبل أفضل لمصر في ظل الجمهورية الجديدة. نطلب من الله أن يحفظ الوطن الغالي، ويثبت خطاه لمزيد من التقدم والازدهار”.