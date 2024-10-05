ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، احتفالا بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وجاء في نص البرقية: “إن الانتصار الذي حققه الجيش المصري في أكتوبر عام ١٩٧٣ يعد صفحة مضيئة تجلت فيها إرادة وعزيمة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وتجاوز المعوقات والمصاعب، تلك القدرة التي يتسم بها المصريون كإرث حضاري يعلن عن نفسه دومًا وقت المحن والأزمات وفي اللحظات الفارقة من عمر الوطن. وهي الروح عينها التي تقود مسيرة التنمية حاليًّا وبناء مستقبل أفضل لمصر في ظل الجمهورية الجديدة. نطلب من الله أن يحفظ الوطن الغالي، ويثبت خطاه لمزيد من التقدم والازدهار”.

الارثوذكسية البابا تواضروس الثاني الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشعب المصري العظيم القائد الاعلي للقوات المسلحه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية