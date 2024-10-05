ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير روسيا في واشنطن: أسلحة الغرب لأوكرانيا "لا قيمة لها"

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت،إن استعادة السيطرة على "أوجليدار" في منطقة "دونتسك"، تظهر ‘ "إنه لا قيمة للأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا" حسب قوله. 
ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الانجليزية إلى أنطونوف قوله إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يتجنبون التعليق على استعادة "أوجليدار"، لأنه من الصعب للغاية عليهم الاعتراف بفشل خطتهم في إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا. 
وأضاف: "تحرير اوجليدار هو دليل آخر على حقيقة أن إمدادات الأسلحة التي لا نهاية لها إلى كييف على حساب أموال دافعي الضرائب الامريكية بكل بساطة لا قيمة له ". 
وأشار إلى أنه في كل الأحوال يتم تدمير المركبات الأمريكية والمعدات العسكرية الأخرى، أو تغنمها القوات الروسية. 

دونتسك واشنطن أوكرانيا