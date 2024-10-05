قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت،إن استعادة السيطرة على "أوجليدار" في منطقة "دونتسك"، تظهر ‘ "إنه لا قيمة للأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا" حسب قوله.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الانجليزية إلى أنطونوف قوله إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يتجنبون التعليق على استعادة "أوجليدار"، لأنه من الصعب للغاية عليهم الاعتراف بفشل خطتهم في إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأضاف: "تحرير اوجليدار هو دليل آخر على حقيقة أن إمدادات الأسلحة التي لا نهاية لها إلى كييف على حساب أموال دافعي الضرائب الامريكية بكل بساطة لا قيمة له ".

وأشار إلى أنه في كل الأحوال يتم تدمير المركبات الأمريكية والمعدات العسكرية الأخرى، أو تغنمها القوات الروسية.