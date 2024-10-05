وفاة شقيق الإعلامية بوسي شلبي

أعلن الإعلامي سمير فقيه خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيق الاعلامية بوسى شلبى.

وكتب فقيه "البقاء لله وحده.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل الى رحمة الله تعالى المهندس عز الدين أحمد علي شلبي شقيق الإعلامية بوسي شلبي".

الاعلامية بوسي شلبي اسمها الحقيقي إلهام أحمد شلبي وهى من مواليد 17 مارس 1964

بدأت مسيرتها في العمل في مجلة سيداتي سادتي التي كان يملكها الشيخ صالح كامل، فعرضت عليها رئيسة التحرير هالة سرحان العمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب التي أسسها صالح كامل في عام 1993.

تقدمت بوسي للكاستينغ وكان ضمن اللجنة الإعلامية الراحلة همت مصطفى فتم قبولها، كانت الشبكة تبث من العاصمة الإيطالية روما، فقبلت العرض وسافرت إلى إيطاليا وعملت في قناة إيه آر تي أفلام أو art4، قدمت خلالها العديد من البرامج التي اكسبتها شهرة. وأشهر برامجها عيون art، الذي قدمته على مدى خمسة عشر عاماً، إضافة إلى المهرجانات العربية والعالمية، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

تزوجت بوسى شلبى من الفنان الكبير محمود عبد العزيز ومثلت فى ثلاث اعمال فنية وهى القاتل الذى احبنى وحكايات مجنونه وامر إزالة.