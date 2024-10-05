إصابة 9 أشخاص في هجوم بمسيرة جوية أوكرانية على حافلة ركاب في جورلوفكا بـ"دونيتسك"

قال إيفان بريخودكو، عمدة جورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية هاجمت حافلة لنقل الركاب في المدينة بمسيرة جوية.

وكتب العمدة على قناته في "تيلجرام"، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، اليوم /السبت/: "للأسف، بدأ اليوم صعبا مرة أخرى. استهدفت طائرة بدون طيار معادية حافلة لنقل الركاب في شارع كوماروف، وقعت عدة إصابات. والحمد لله، لم يقتل أحد".

وفي وقت لاحق أشار بريخودكو، إلى أن عدد المصابين بين ركاب الحافلة المذكورة أعلاه، وصل إلى 9 أشخاص.

وأضاف العمدة كذلك، أن أحد المباني الإدارية تعرض للقصف من جانب القوات الأوكرانية.

ووفقا للمعلومات الواردة من الهيئات الأمنية المختصة في المنطقة، قصفت الفصائل الأوكرانية المسلحة جورلوفكا 7 مرات منذ بداية اليوم.

في يوليو الماضي، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم يوميا في تحرير أراضي الجمهورية، وأبعدت خط المواجهة مع قوات كييف عن مدينة جورلوفكا التي تتعرض لقصف أوكراني مستمر منذ عام 2014.

