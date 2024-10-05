مصرع شاب داخل آلة حصاد وإصابة سيدة بصعق كهربائي بالأقصر

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل آلة حصاد المحصول الزراعية، وأصيبت سيدة بصعق كهربائي، اليوم السبت، في حادثين منفصلين وقعا بمدينتي إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

بداية، تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا يفيد وصول سيدة تدعى ""منى ح ا أ" ٢٩ سنة، مقيمة أصفون، إلى مستشفى طيبة التخصصي مصابة بحالة إغماء إثر تعرضها لصعق كهربائي، حيث أسرع أهليتها بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم عمل اللازم حتى تم التأكد من استقرار الحالة وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب خلال عمله في الأرض بالأقصر

وفي سياق منفصل، لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط في الدرّاسة خلال حصاد المحصول في أرض زراعية، في حاجر الرزيقات التابع لمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر.

تلقت مديرية أمن الأقصر، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باختلال توازن شاب يدعى "فهد أ" 38 سنة، من حاجز الرزيقات بأرمنت، وسقوطه في دراسة، خلال جنيه المحصول في الأرض، وهرعت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، حيث تبين مصرع الشاب بعد أن ابتلعته الدراسة.

ونقل مرفق إسعاف الأقصر جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابع لهيئة الرعاية الصحية، لحين الانتهاء من التحقيقات وجرى التصريح لذويه باستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بعد تأدية صلاة الجنازة عليه.