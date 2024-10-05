الرئيس الأمريكي: غير واثق من أن الانتخابات المقبلة ستكون سلمية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنه "غير واثق من أنها ستكون سلمية ".

وقال بايدن - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ -"أنا واثق من أنها ستكون حرة وعادلة، لكن لا أعلم إذا كانت ستكون سلمية أم لا ".

وأضاف: "الأشياء التي يقولها المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، والأمور التي أشار إليها بعد عدم رضاه عن نتائج الانتخابات السابقة، كانت خطيرة للغاية".

تأتي تحذيرات الرئيس الأمريكي في وقت عبر فيه مشرعون ومحللون عن قلقهم المتزايد تجاه تصاعد اللغة العدائية خلال الحملة الانتخابية.