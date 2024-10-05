ضبط 700 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز أبوكبير برئاسة سعيد عطية مدير إدارة الصيانة بالمديرية ومحمد أبوزيد معاون مدير المديرية بالإشتراك مع حملة إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة وأحمد سمك رئيس الرقابة التموينية وأسفرت الحملة عن ضبط 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج 87.5% لدى صاحب مخبز بلدي قبل بيعه وتهربيه بالسوق السوداء والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم والذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وممنوع تداوله بالأسواق بإجمالي كمية قدرها 700 كيلو دقيق بلدي وتم تحرير محضر ضد صاحب المخبز.

كما تم تحرير 3 تقارير إثبات حالة للتصرف في الدقيق بإجمالي 15 شيكارة .

وتحرير 9 تقارير ضد مخابز مخالفة وعدم إعطاء بون الصرف.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.