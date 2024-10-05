بولندا تعلن عودة العشرات من رعاياها ومواطنين أجانب عقب إجلائهم من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية البولندية عودة العشرات من رعاياها ومواطنين من دول أخرى إلى العاصمة "وارسو" بعد إجلائهم على متن طائرة قادمة من لبنان.

وقال المتحدث باسم الوزارة "باول رونسكي" - في تصريحات نقلها راديو "بولندا" في نشرتها اليوم /السبت/ - إن الأشخاص العائدين من لبنان كانوا على اتصال بالسفارة البولندية وطلبوا المساعدة في المغادرة بسبب أوضاعهم الصعبة.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية البولندية إرسال طائرة محملة بمساعدات إلى لبنان بما في ذلك إمدادات طبية، وسيتم تسليمها إلى وزارة الصحة اللبنانية ثم توزع بعد ذلك على المستشفيات هناك.

يشار إلى أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يشهد توترا منذ عدة أشهر، مما يثير مخاوف من نشوب حرب إقليمية.

