إصابة 38 جنديا إسرائيليا في 24 ساعة

قالت مصادر إسرائيلية اليوم السبت أن مروحية إجلاء عسكرية هبطت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.

ويأتي هذا في وقت اعترف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 38 من جنوده خلال 24 ساعة، في ظل استمرار الاشتباكات مع حزب الله اللبناني.

واشتبكت قوات حزب الله اللبناني، صباح اليوم , مع قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تقدمها باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة الحدودية، جنوبي لبنان، ما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة، ما خلَّف العديد من القتلى والجرحى في صفوفها، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

كما استهدف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "كفر يوفال" بصاروخ موجه، وتجمعًا آخر لجنود الاحتلال في كفر جلعادي" بقصف صاروخي.